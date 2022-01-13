В Германии полиция провела массовые обыски из-за поддельных COVID-сертификатов

Полиция Германии провела обыски в домах более 100 жителей Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге из-за поддельных сертификатов о вакцинации. Операция проходила в рамках дела о фиктивных прививках и выдаче фальшивых COVID-документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express .

Обыски начались в четверг утром. В операции принимали участие более 200 правоохранителей. Полицейские изымали карты вакцинации и смартфоны. Кроме того, у подозреваемых взяли кровь для уточнения их прививочного статуса.

Причиной для обысков стала информация о семейном враче из округа Донау-Рис. Он подозревается в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации без прививок.

Обыски нацелены на людей, которые подозреваются в том, что они намеренно обратились к врачу, чтобы получить сертификат о вакцинации без прививки.