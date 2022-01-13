ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии полиция провела массовые обыски из-за поддельных COVID-сертификатов

Новина українською →
Берлин, Четверг 13 января 2022 17:15
В Германии полиция провела массовые обыски из-за поддельных COVID-сертификатов Фото: немецкая полиция (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Германии провела обыски в домах более 100 жителей Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге из-за поддельных сертификатов о вакцинации. Операция проходила в рамках дела о фиктивных прививках и выдаче фальшивых COVID-документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

Обыски начались в четверг утром. В операции принимали участие более 200 правоохранителей. Полицейские изымали карты вакцинации и смартфоны. Кроме того, у подозреваемых взяли кровь для уточнения их прививочного статуса.

Причиной для обысков стала информация о семейном враче из округа Донау-Рис. Он подозревается в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации без прививок.

Обыски нацелены на людей, которые подозреваются в том, что они намеренно обратились к врачу, чтобы получить сертификат о вакцинации без прививки.

Напомним, в Германии второй день подряд регистрируют рекордное количество заболевших коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия сертификат вакцинации Коронавирус
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине