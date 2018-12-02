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В Германии полиция прекратила рок-концерт из-за нацистского приветствия

Новости » Общество    02.12.2018 - 21:58
В Германии полиция прекратила рок-концерт из-за нацистского приветствия
Иллюстративное фото (picture-alians/ZB/N. Holgerson)

Посетители концерта начали выкрикивать запрещено приветствие "Sieg Heil!"

В городе Остриц, что на юге Германии, правоохранители остановили концерт из-за того, что его посетители начали выкрикивать запрещено нацистское приветствие "Sieg Heil!" ("Да здравствует победа!"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в субботу, 1 декабря, на концерте, на котором выступали две правые группы. Во время концерта посетители начали выкрикивать запрещено нацистское приветствие.

По словам полиции, жители города начали жаловаться на громкость концерта. Прибыв на место происшествия правоохранители услышали, что толпа скандирует запрещено приветствие. Дождавшись подкрепления полицейские прекратили концерт. Все участники и посетители концерта покинули помещение.

Отмечается, что федеральные органы проведут расследование относительно использования символики запрещенных немецкой конституцией организаций. В Германии использование нацистской символики преследуется в уголовном порядке. К запрещенной символике относятся знамена, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и другое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине (Германия) прокуроры предъявили обвинение 95-летнему мужчине в убийстве более 36 тыс. людей, когда он служил охранником в концлагере нацистов "Маутхаузен".

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