У Німеччині поліція припинила рок-концерт через нацистське вітання

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Відвідувачі концерту почали вигукувати заборонене вітання "Sieg Heil!"

У місті Остріц, що на півдні Німеччини, правоохоронці зупинили концерт через те, що його відвідувачі почали вигукувати заборонене нацистське вітання "Sieg Heil!" ("Хай живе перемога!"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили правоохоронці, інцидент стався у суботу, 1 грудня, на концерті, на якому виступали дві праві групи. Під час концерту відвідувачі почали вигукувати заборонене нацистське вітання.

За словами поліції, жителі міста почали скаржитися на гучність концерту. Прибувши на місце події правоохоронці почули, що натовп скандує заборонене вітання. Дочекавшись підкріплення поліцейські припинили концерт. Всі учасники та відвідувачі концерту покинули приміщення.

Зазначається, що федеральні органи проведуть розслідування щодо використання символіки заборонених німецькою конституцією організацій. У Німеччині використання нацистської символіки переслідується в кримінальному порядку. До забороненої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні (Німеччина) прокурори пред'явили звинувачення 95-річному чоловікові у вбивстві понад 36 тис. людей, коли він служив охоронцем у концтаборі нацистів "Маутхаузен".