UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии подожгли детский сад и дом для украинских беженцев

Фото: В Германии подожгли детский сад и дом для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В немецком городе Лейпциг злоумышленники пытались поджечь детский сад, в котором заботятся о детях беженцев из Украины. Также несколько дней назад дом для беженцев атаковали с применением зажигательных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Поджигатели предположительно разлили на входе в детский садик легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не перекинулся на детсад Entdeckerland. Происшествие завершилось незначительными повреждениями двери.

Нападение произошло, когда детсад уже закрылся, поэтому дети и воспитатели не пострадали.

В пятницу вечером, 26 августа, злоумышленники также атаковали дом для беженцев, который находится в 700 метрах от пострадавшего детского сада.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь. Сейчас мы изучаем свидетельские показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", - заявили в полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияПожарБеженцыВойна России против Украины