В Германии поддержали идею передачи Украине замороженных госрезервов России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что западные лидеры должны обсудить возможность использования замороженных госрезервов России. Он предложил передать их Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Соответствующее заявление глава Минфина Германии сделал во время встречи с министрами стран "Большой семерки".
При этом Линднер отметил, что Украина может получить только государственные резервы России. Вопрос о конфискации российских активов не должен касаться частной собственности.
Напомним, страны G7 приняли решение о выделение для Украины финансовой помощи в размере почти 20 млрд долларов.
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