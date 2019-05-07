В Германии открыли первый электрический автобан

В федеральной земле Гессен во вторник, 7 мая, открыт первый электрический автобан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По отрезку пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мерфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний. К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором.

В его реализации задействованы также технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро.

Испытание электрического автобана должно продлиться до конца 2022 года. Для испытаний предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства первого автобана в Украине. Омелян сообщил, что провел встречу с федеральным министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером, на которой стороны обсудили сотрудничество.