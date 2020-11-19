В Германии отклонили инициативу по поддержке "Северного потока-2"

Фото: строительство газопровода Северный поток-2 (nord-stream2.com)

Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода Северный поток-2. Предложение "Обеспечение энергетической безопасности - поддержка Nord Stream" внесла партия Альтернатива для Германии (АДГ).

Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Германии.



В предложении АДГ заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. А также был призыв обеспечить скорейшее завершение строительства "Северного потока-2".



Инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.



Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода "Северный поток-2". Это может остановить строительство газопровода.

Накануне представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Санкции будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год.