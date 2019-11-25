В Германии ограбили музей драгоценностей на миллиард евро

В немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что ограбление произошло утром 25 ноября. Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия. Более крупные экспонаты, такие как вазы и картины, не были украдены.

"Были ограблены не только государственные художественные коллекции, но саксонское наследие. Экспонаты были собраны жителями Свободного государства Саксония на протяжении многих веков. Невозможно понять историю нашей страны, нашего Свободного государства без Зеленого свода и Государственных художественных коллекций Саксонии", - сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

В Германии это ограбление называют крупнейшим в послевоенный период. Отмечается, что наиболее ценный экспонат коллекции - 41-каратный "Дрезденский зеленый бриллиант", не был похищен, так как находится на выставке в Нью-Йорке. В целом ущерб от похищения оценивается в миллиарды евро.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании в 2012 году произошло крупное ограбление в музее Востока Даремского университета. Грабители похитили два экспоната, стоимостью 3,2 млн долл.