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В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

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Германия, Воскресенье 27 июня 2021 13:51
В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие Фото: в Германии в результате обвала балкона пострадали люди (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг обрушился балкон многоэтажного здания. В результате 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает Dpa-international.

На балконе находилась группа молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет. Деревянный пол балкона обвалился вместе с ними, все они упали.

Под завалами спасатели сегодня с утра нашли четыре человека. Их достали из-под обломков и отвезли в больницу. После этого кареты скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

Известно, что девять человек получили травмы в результате происшествия. Пятеро из них - серьезные. Еще один человек получил очень серьезные травмы, его состояние опасное для жизни.

В спасательной операции приняли участие 70 спасателей. Причина обвала балкона неизвестна.

Напомним, что Лондон атаковал мощный торнадо. За несколько минут он разрушил дома, обвалил деревья и повредил автомобили.

Ранее сообщалось, что в Египте обвалился жилой дом. Под завалами оказались люди.

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