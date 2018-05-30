У Німеччині невідомий напав з ножем на пасажирів потяга, є постраждалий

Поліція застрелила нападника на пасажира

У Німеччині невідомий напав з ножем на пасажира поїзда, в результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє газета Bild.

Як наголошується, поліція ліквідувала чоловіка, який поранив ножем одного з пасажирів поїзда, що прямував з Кельна.

Так, повідомлення про напад надійшли, коли потяг прибув на вокзал міста Фленсбург. Коли представники влади підійшли до чоловіка, який перебував у вагоні, він напав на одного з правоохоронців. Однак після цього інший поліцейський застрелив підозрюваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії поліція затримала чоловіка, який підозрюється в нападі з ножем на перехожого біля Північного вокзалу у Відні.

Так, 7 березня, у Відні чоловік напав з ножем на перехожих, в результаті чого були поранені троє людей на вулиці Пратерштрассе біля входу в метро. Чоловік, жінка і їх доросла дочка отримали важкі поранення і були доставлені в лікарню.