У Німеччині назвали санкції США по "Північному потоку-2" втручанням у внутрішні справи
Уряд Німеччини розцінює санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" як втручання у внутрішній суверенітет країни. І підкреслює, що не пов'язуватиме будівництво трубопроводу з санкціями проти Росії через Олексія Навального.
Про це йдеться у відповіді уряду на запит фракції "Союз-90"/"Зелені" у Бундестазі.
Німецька влада заявила, що відкидає ці санкції і спростовують можливість, що вони торкнуться спеціальний екологічний фонд в землі Мекленбург - Передня Померанія, яким хочуть захистити інтереси учасників "Північного потоку-2".
Також уряд Німеччини наголосило, що будівництво "Північного потоку-2" може в підсумку покрити потреби в газі Західної і Східної Європи. І завершення проекту не залежить від санкцій проти Росії за арешт Олексія Навального, які підтримуються владою Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2". Однак, є небезпека через похованих на дні в районі острова Бронхольм хімічних отруйних речовин часів Другої світової війни.
Раніше Держдеп США повідомляв, що через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.
Детальніше про ситуацію з газопроводом читайте в матеріалі РБК-Україна "Гри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".