У Німеччині назвали санкції США по "Північному потоку-2" втручанням у внутрішні справи

Уряд Німеччини розцінює санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" як втручання у внутрішній суверенітет країни. І підкреслює, що не пов'язуватиме будівництво трубопроводу з санкціями проти Росії через Олексія Навального.

Про це йдеться у відповіді уряду на запит фракції "Союз-90"/"Зелені" у Бундестазі.