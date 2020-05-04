В Германии начался второй этап ослабления карантина: открылись школы и церкви

В Германии начался второй этап ослабления карантина, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, многие федеральные земли открыли торговые центры, а в школы возвращаются ученики предпоследних и четвертых классов. Также церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

"Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек", - говорится в сообщении.

В регионах Саксония-Анхальт, Тюрингия и Рейнланд-Пфальце разрешили открыть все торговые центры и магазины независимо от величины их торговой площади. При этом люди должны соблюдаться правила социальной дистанции и гигиены.

Также отмечается, что решение об открытии детских садов, школ и возобновлении работы спортивных клубов, в том числе проведении матчей футбольной бундеслиги, отложено до 6 мая.

"Следующим этапом после этого станет решение вопроса об открытии ресторанов, кафе и гостиниц", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, в Германии 75% людей, которые заразились коронавирусом, уже победили болезнь. Власти заявляют, что взяли эпидемию в стране под контроль.

Напомним, правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.