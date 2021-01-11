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У Німеччині почав діяти посилений карантин

Берлін, Понеділок 11 січня 2021 13:23
У Німеччині почав діяти посилений карантин
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 січня, у всіх федеральних землях Німеччини набрали чинності більш жорсткі карантинні обмеження, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу. Вони діятимуть там до 31 січня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, 10 земель, в тому числі найбільш густонаселені землі Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Баден-Вюртемберг, ввели нові правила у понеділок. Кілька земель ввели більш жорсткі обмеження раніше. Таким чином, у Берліні, Тюрингії та Нижній Саксонії вони були введені в неділю, а у Гамбурзі ще у п'ятницю.

Влада Саксонії, де семиденна захворюваність становить 386 випадків на 100 тисяч жителів, вже оголосила, що заходи ізоляції діятимуть як мінімум до 7 лютого.

Нагадаємо, 16 грудня у Німеччині ввели жорсткий карантин в країні. Спочатку планувалося, що він триватиме мінімум до 10 січня.

При цьому раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомляла, що країна може повернутися до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в країні планують щепити від коронавірусу 60% людей.

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