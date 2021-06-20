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В Германии в мусоре нашли картины 17 века

Автор: РБК-Украина

В немецком городе Кельне мужчина в мусорном контейнере обнаружил две картины 17 века. Правоохранители сейчас разыскивают владельцев произведений искусства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кельна.

Эксперты считают, что это оригиналы работ маслом нидерландского художника, ученика Рембрандта Самюэля ван Гогстратена (1627-1678) "Портрет мальчика" (дата неизвестна) и автопортрет итальянца Пьетро Беллоти (1627-1700), написанный в 1665 году.

Сообщается, что 64-летний мужчина нашел картины еще 18 мая в мусорном контейнере во время перерыва в зоне обслуживания автобана "Ohrenbach Ost", после чего он отнес картины в полицию.

На сегодняшний день полиция Кельна разыскивает владельца картин и выясняет, каким образом они могли оказаться в мусорном контейнере.

Фото: найденные картины (presseportal.de)

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