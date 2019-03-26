В Германии на маршрут выйдут самоуправляемые автобусы

В немецком городе Монхайм-на-Рейне осенью 2019 года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что администрация Монхайм-на-Рейне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия планирует запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.

Бургомистр Даниэль Циммерманн заявил, что автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров.

Самоуправляемые автобусы будут небольшими по размеру - они рассчитаны максимум на 11 пассажиров. Кроме того, четырехметровые автобусы с электрическим приводом двигателя будут полностью автоматизированы. Впрочем, в салоне будет находиться оператор транспорта, который сможет нажать специальную кнопку в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составляет 2,1 млн евро, 90% из которых профинансирует федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия.

Напомним, ранее в Берлине прошла забастовка работников общественного транспорта, из-за чего было парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов.