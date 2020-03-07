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В Германии еще 100 человек заразились коронавирусом

Новости » Общество     07.03.2020 - 23:31
В Германии еще 100 человек заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В земле Северный Рейн-Вестфалия число случаев заражения самое высокое

В Германии количество зараженных новым коронавирусом за последние сутки возросло на 100 человек. Об этом сообщает DW.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), по состоянию на вечер субботы, 7 марта, коронавирус CoV-2 уже обнаружен у 795 человек. За прошедшие сутки число больных составляло 684 человека.

Наибольшее число больных зафиксировали в земле Северный Рейн-Вестфалия - 373 человека. Однако, в течение последних суток резко возросла заболеваемость в земле Баден-Вюртемберг - здесь заразились еще 54 человека. Единственной землей в Германии остается Саксония-Ангальт, где еще нет больных на коронавирус нового типа.

Власти страны уже готовятся к принятию чрезвычайного плана защиты экономики.

"Из-за коронавируса не должно возникнуть второй финансового кризиса", - подчеркнул премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

В целом коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен уже в более 90 странах и территориях. Заразились уже свыше 105 тысяч человек, умерли 3,5 тысячи человек. Поправились после заболевания свыше 58 тысяч человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения'я решила направить в ближайшие дни экспертов в Украину в зв'связи с распространением коронавирус COVID-19. Европейское региональное бюро направляет миссии также в Азербайджан и Черногорию.

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