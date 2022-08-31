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В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в работе на РФ, - Die Zeit

Фото: в Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в работе на РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Двое сотрудников немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

По информации издания, несколько доверенных лиц вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время изучения внутренних документов по "Северному потоку - 2", уровню заполнения газовых хранилищ и в отчете о безопасности поставок Германии натолкнулись на несоответствия. Они связаны с тем, что аргументация в вышеперечисленных документах отражала позицию не немецкого правительства, а России.

Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) с просьбой рассмотреть их подозрения.

В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.

Напомним, ранее стало известно, что несколько немецких депутатов подозреваются в раскрытии секретных подробностей о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Прокуратура Германии начала расследование.

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