В Германии двое политиков от консерваторов готовы бороться за пост канцлера

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет готовы возглавить предвыборный список консерваторов в качестве кандидатов на пост канцлера Германии. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.

Они готовы повести блок сестринских консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на предстоящих парламентских выборах.

"Мы заявили о нашей готовности выставить свои кандидатуры на должность канцлера. Наша цель в ситуации, в которой находится страна, учитывая то, что канцлер оставляет должность - обеспечить насколько возможно единство между ХДС и ХСС, поскольку на кону стоит очень много", - заявил Зедер.

По его словам, он и Лашет имели откровенную и дружескую беседу, которая не была окончательной. Политики решили, что оба готовы занять эту должность.