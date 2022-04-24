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В Германии документируют преступления РФ с использованием методов Второй мировой

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Берлин, Воскресенье 24 апреля 2022 05:37
В Германии документируют преступления РФ с использованием методов Второй мировой Институт Пилецкого (Фото: zachod.pl)
Автор: Константин Широкун

Институт Пилецкого в Берлине, который занимается изучением истории 20-го века, включая преступления нацистов во время Второй мировой войны, использует этот опыт для сбора показаний беженцев о возможных военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Институт Пилецкого, названный в честь польского кавалерийского офицера, который рисковал своей жизнью, документируя ситуацию в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны, начал свою собственную инициативу по документированию военных преступлений посредством интервью с беженцами.

"Мы собираем все отчеты свидетелей о военных преступлениях в Украине, опираясь на опыт работы с голосами жертв Второй мировой войны", — сказал заместитель главы института Матеуш Фальковски.

Опрос свидетелей начинается с просьбы дать краткое письменное описание собственного положения свидетеля во время войны, а затем следуют вопросы о конкретных событиях в определенных местах и ​​в определенное время.

Институт, расположенный в нескольких минутах ходьбы от берлинского мемориала Холокоста в самом сердце немецкой столицы, также занимается сбором одежды и медикаментов для упаковки и отправки в Украину.

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