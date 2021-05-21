В Германии арестовали мужчину, который закупал компоненты для программы РФ по разработке ракет

В Германии арестовали мужчину, который обвиняется в закупке высокотехнологичных компонентов для использования в российской программе по разработке ракет. По мнению следователей, мужчина действовал в качестве покупателя для ФСБ.

Подозреваемый обвиняется в контактах с гражданином России, названным Сергеем К. Он просил обвиняемого быть покупателем для ФСБ.

Отмечается, что Сергей К. также контактировал в марте с главой компании из немецкого города Аугсбург, который был осужден за нарушение эмбарго Европейского союза на продажу оружия в Россию.

В этом случае экспортные документы показали, что техника должна была использоваться в нефтегазовой промышленности. На самом деле, они предназначались для государственной компании ОКБ "Новатор", которая производит системы, включая баллистические ракеты с ядерным зарядом.