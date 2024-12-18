Герасимов вигадав нову загрозу для РФ: у Defense Express пояснили, що таке "Дарк Тіфон"

Що передувало

Сьогодні російське Міноборони провело брифінг для військових аташе, акредитованих в Москві. На ньому головним "спікером" був начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасимов.

Під час свого виступу він традиційно апелював пропагандистськими тезами, якими Кремль виправдовує агресію проти України.

Саме на цьому виступі Герасимов заявив про начебто загрозу для РФ від неіснуючого західного ракетного комплексу "Дарк Тіфон". При цьому самі росіяни сприйняли цю інформацію неоднозначно.

Що відомо про "Дарк Тіфон"

Як зауважили в Defense Express, під час виступу Генштабу заявив про начебто "підвищення активності країн НАТО біля кордонів Росії". Як приклад він навів розгортанням аж в Данії наземного ракетного комплексу "Дарк Тіфон". Цей комплекс нібито має дальність стрільби аж 2400 кілометрів.

Але нюанс у тому, що жодна з країн Заходу не має такого ракетного комплексу. Та і взагалі із наявністю ОТРК значна проблема.

Саме тому у Defense Express припустили, що словосполучення "Дарк Тіфон" у росіян виникло шляхом поєднання елементів назв від двох інших ракетних систем - гіперзвукового Dark Eagle і Typhon.

Dark Eagle - це наземний гіперзвуковий комплекс для армії США, ракета до комплексу коштує 41 мільйон доларів, а перший успішний випробувальний пуск відбувся лише в грудні 2024 року. Заявлено, що швидкість польоту складає 4,9 Мах, а дальність стрільби сягає 3100 кілометрів. При цьому маса бойової частини не відома, а батарея складатиметься із чотирьох пускових установок сумарним залпом у вісім ракет.

Typhon - це комплекс середньої дальності із УВП Mark 41, у якому можна застосовувати два типи ракет - КР Tomahawk у наземній версії та ракету SM-6 для стрільби в режимі "поверхня-поверхня" на дальність до 460 кілометрів.

У виданні також зауважили, що жоден з цих комплексів не було переміщено до Данії чи в інші країни Європи. Саме тому описану вище "інтерпретацію подій" від Герасимова навіть російські пропагандисти сприйняли неоднозначно.