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Герасимов про спецназ в Музее Гончара: позорный день украинской правоохранительной системы

Новости » Политика     27.05.2020 - 17:02
Герасимов про спецназ в Музее Гончара: позорный день украинской правоохранительной системы
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

В свою очередь, сопредседатель "Евросолидарности" поблагодарил всех, кто выразил свое возмущение действиями силовиков

Незаконный захват помещения Музея Гончара, которое совершили 26 мая сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) происходило под личным контролем президента и является продолжением политического преследования Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сообщил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает РБК-Украина.

"Я бы хотел обратиться к украинцам: то, что вчера без решения суда преступно ломали двери в национальный музей означает то, что они хотят без решения суда преступно ломать дверь в доме каждого украинца. Впервые за много лет это произошло и очень стремительно возвращаются времена Януковича. Потому что спецназ за Порошенко штурмовал Славянск, а спецназ Зеленского штурмует музеи", - заявил Артур Герасимов.

В свою очередь, сопредседатель "Евросолидарности" поблагодарил всех, кто выразил свое возмущение действиями силовиков в отношении музейного учреждения, а также журналистам, которые освещали это в режиме реального времени и даже получили травмы в результате силовых действий представителей ГБР.

"Вчера был позорный день украинской правоохранительной системы, это был позорный день лично президента Зеленского. Нас очень удивило, что нет никакой реакции от Верховной Рады Украины. Поэтому мы обращаемся к спикеру ВРУ Разумкова и требуем жесткой реакции на преступные действия, которые вчера состоялись в музее Гончара. Также мы требуем срочно собрать комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать комитет по гуманитарной информационной политики, который должен осудить действия, когда без всяких решений, без всяких аргументов, без всяких документов ломаются двери в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следователей ГБР, которые не показывали документов, которые не представлялись, которые применяли физическую силу и ломали двери в Национальный музей", - добавил Герасимов.

Напомним, 26 мая спецназ Государственного бюро расследований ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где открылась экспозиция художественных произведений из коллекции семьи Порошенко.

Директор Музея Ивана Гончара Петр Иванович Гончар написал заявление в полицию, поскольку следователи Государственного бюро расследований выломали дверь.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Порошенко ПетрАртур ГерасимовГБР
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