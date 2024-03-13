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Герасимов міг втратити посаду начальника Генштабу РФ. ЗМІ опублікували документ

Фото: глава генштабу РФ Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У російській армії, можливо, змінився глава Генштабу. На одному з документів, що мав би підписати глава генштабу РФ Валерій Герасимов, було помічено підпис нового виконуючого обов'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На порталі нормативно-правових актів опубліковано проект постанови уряду, який має бути погоджено "т.в.о. начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником В. Позніхіром".

Раніше главою Генерального штабу був Валерій Герасимов. З якої причини з'явився його т.в.о. - невідомо. 

За даними росіян, з огляду на те, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: до моменту узгодження постанови відпустка мала б уже закінчитися.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну у військовому керівництві Росії відбулися неодноразові перестановки. А багато генералів армії окупанта попрощалися зі своїми посадами.

Про те, куди зникають російські генерали та хто з них "прославився" найбільше - в матеріалі РБК-Україна.

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