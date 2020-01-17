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Герасимов: МИД должен обнародовать документы про визит Зеленского в Оман

Новости » Политика     17.01.2020 - 16:35
Герасимов: МИД должен обнародовать документы про визит Зеленского в Оман
Фото: Артур Герасимов (пресс-служба)

В "Европейской солидарности" требуют официальной информации о визите президента в Оман

Министерство иностранных дел должен предоставить парламенту и обществу документы относительно официального визита президента Владимира Зеленского в Султанат Оман. К этому призывает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает РБК-Украина.

"Как мы знаем, любой визит главы любого государства происходит исключительно по приглашению главы этого государства, обязательно готовится Министерством иностранных дел и он обязательно имеет официальную программу", - призвал Герасивов.

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"А также покажите официальную программу визита и назовите тех должностных лиц, которые в министерстве иностранных дел согласно с законодательством занимались подготовкой этого визита", – сказал он.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству не смог ответить о цели визита Зеленского в Заблуждение, сославшись на то, что не взял с собой документы.

Пристайко отметил, что ответ на запрос депутатов из фракции "Европейская Солидарность" будет предоставлено в соответствии с требованиями закона.

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Новости Украины Европейская солидарностьАртур Герасимов
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