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Герасимов: МЗС має оприлюднити документи про візит Зеленского в Оман

Новини » Політика     17.01.2020 - 16:35
Герасимов: МЗС має оприлюднити документи про візит Зеленского в Оман
Фото: Артур Герасимов (прес-служба)

В "Європейській солідарності" вимагають офіційної інформації про візит президента в Оман

Міністерство закордонних справ має надати парламенту і суспільству документи щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського в Султанат Оман. До цього закликав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов під час години запитань до уряду в парламенті, передає РБК-Україна.

"Як ми знаємо, будь-який візит голови будь-якої держави відбувається виключно на запрошення голови цієї держави, обов’язково готується Міністерством закордонних справ і він обов’язково має офіційну програму", - закликав Герасивов.

Політик поцікався, чи було запрошення від султану Оману на візит

"А також покажіть офіційну програму візиту і назвіть тих службових осіб, які в міністерстві закордонних справ згідно з законодавством займалися підготовкою цього візиту", – сказав він.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час години запитань до уряду не зміг відповісти про мету візиту Зеленського до Оману, пославшись на те, що не взяв із собою документи.

Пристайко зазначив, що відповідь на запит депутатів із фракції "Європейська Солідарність" буде надано відповідно до вимог закону.

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Новини України Європейська солідарністьАртур Герасімов
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