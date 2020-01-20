Герасимов: делами против Порошенко власть отвлекает внимание

Фото: Артур Герасимов (пресс-служба)

"Европейская солидарность" называет дела против Петра Порошенко политическим преследованием

За восемь месяцев новая власть продемонстрировала некомпетентность в управлении страной, а для того, чтобы скрыть громкие провалы своего правления, организовала политические преследования на пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Тайный отдых Зеленского в Омане с предполагаемыми секретными встречами с русскими. Полная неспособность реагировать на сложные опасные кризиса, продемонстрированная после сбития украинского самолета российской ракетой в Иране. О некомпетентности президента Зеленского и отсутствие интеллектуальной потуги управлять страной откровенно заговорил даже премьер-министр Гончарук", - отметил Артур Герасимов.

Кроме того, по мнению Герасимова, глубокое общественное возмущение вызвали новые зарплаты министров, а также их решение награждать себя месячными премиями в размере нескольких окладов.

"А чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности президента Зеленского, его правительства и всех "слуг народа", властями принято решение активизировать фальсификацию десятков дел против пятого президента", - добавил политик.

Герасимов считает, что политические репрессии против оппозиции – это часть общего наступления непрофессиональной власти на права и свободы граждан, их попытки построить вместо европейской демократии - абсолютную монархию, как Султанат Оман, или диктатуру по примеру России.

"Преследования Петра Порошенко – это атака власти на "Европейскую Солидарность" как единственную главную оппозиционную силу, которая отстаивает национальные интересы Украины", - подчеркнул Герасимов, добавляя, что все попытки власти запугать Петра Порошенко и его команду - ни к чему не приведут.

"Мы способны защищать и себя, и страну. А власть, которая пытается укрепить собственный авторитет преследованиями оппозиции, – о чем мы все с вами и вся страна слышала из так называемых "пленок Трубы", – должна осознать, что никакие ее действия не остановят "Европейскую Солидарность" на пути защиты европейского и евроатлантического курса страны", - заявил Герасимов.

Политик также сообщил, что Порошенко отменил запланированную заграничную поездку и инициативно сходил в ГБР, чтобы лично получить повестки.

"Сегодня все понимают, кому выгодно развертывание и продолжение этих дел. Это выгодно исключительно России. Но Украина победит. Слава Украине!" - резюмировал Герасимов.