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Герасимов: справами проти Порошенка влада відволікає увагу

Новини » Політика     20.01.2020 - 16:02
Герасимов: справами проти Порошенка влада відволікає увагу
Фото: Артур Герасимов (прес-служба)

"Європейська солідарність" називає справи проти Петра Порошенка політичним переслідуванням

За вісім місяців нова влада продемонструвала некомпетентність у керуванні країною, а для того, щоб приховати гучні провали свого урядування, організувала політичні переслідування на п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає РБК-Україна з посилання на прес-службу партії.

"Таємний відпочинок Зеленського в Омані з імовірними секретними зустрічами з росіянами. Повна нездатність реагувати на складні безпекові кризи, продемонстрована після збиття українського літака російською ракетою в Ірані. Про некомпетентність президента Зеленського і відсутність інтелектуальної потуги керувати країною відверто заговорив навіть прем’єр-міністр Гончарук", - зазначив Артур Герасимов.

Окрім того, на думку Герасимова, глибоке суспільне обурення викликали нові зарплати міністрів, а також їхнє рішення нагороджувати себе місячними преміями в розмірі кількох окладів.

"А щоб відволікти увагу від управлінської некомпетентності президента Зеленського, його уряду і всіх "слуг народу", владою прийнято рішення активізувати фальсифікацію десятків справ проти п’ятого президента", - додав політик.

Герасимов вважає, що політичні репресії проти опозиції – це частина загального наступу непрофесійної влади на права і свободи громадян, їхньої спроби збудувати замість європейської демократії абсолютну монархію, як Султанат Оман, чи диктатуру за прикладом Росії.

"Переслідування Петра Порошенка – це атака влади на "Європейську Солідарність" як єдину головну опозиційну силу, яка відстоює національні інтереси України", - підкреслив Герасимов, додаючи, що усі спроби влади залякати Петра Порошенка та його команду - ні до чого не призведуть.

"Ми здатні захищати і себе, і країну. А влада, яка намагається зміцнити власний авторитет переслідуваннями опозиції, – про що ми всі з вами і вся країна чула з так званих "плівок Труби", – має усвідомити, що жодні її дії не зупинять "Європейську Солідарність" на шляху захисту європейського та євроатлантичного курсу країни", - заявив Герасимов.

Політик також повідомив, що Порошенко скасував заплановану закордонну поїздку й ініціативно сходив у ДБР, щоб особисто отримати повістки.

"Сьогодні всі розуміють, кому вигідно розгортання і продовження цих справ. Це вигідно виключно Росії. Але Україна переможе. Слава Україні!" - резюмував Герасимов.

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