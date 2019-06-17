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Геращенко призвала политиков достойно пройти избирательную кампанию

Новости » Выборы 2019    17.06.2019 - 16:36
Геращенко призвала политиков достойно пройти избирательную кампанию
Ирина Геращенко (фото: из открытых источников)

Геращенко отметила, что некоторые политики начали кастинг на должность премьера

Народный депутат Ирина Геращенко призвала политиков достойно пройти избирательную кампанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Обидно, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Обидно, что кое-кто из украинских политиков имеет диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные оскорбления и неумение объединиться уничтожили шанс на независимость Украины. Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта исповедуют общую старую политическую культуру - унижение оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирование достижений, что унижает Украину", - написала она.

По мнению Геращенко, это точно не соответствует европейским практикам и правилам, и это точно не новая политика.

"Не "играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с враждебной Украине командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимоуничтожения и перехода на персоналии. Иначе выигрывает третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - добавила политик.

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