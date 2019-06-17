Ірина Геращенко (фото: з відкритих джерел)

Геращенко зазначила, що деякі політики розпочали "кастинг" на посаду прем‘єра

Народний депутат Ірина Геращенко закликала політиків гідно пройти виборчу кампанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр-міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари, недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність. Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду сповідують спільну стару політичну культуру - приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували їх професійний кар‘єрний ріст і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну", - написала вона.

На думку Геращенко, це точно не відповідає європейським практикам і правилам, й це точно не нова політика.

"Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім? Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - додала політик.