Геращенко: нынешняя власть не способна руководить государством в кризисной ситуации

фото: Ирина Геращенко rada.gov.ua

Ирина Геращенко считает, что первый серьезный внешнеполитический вызов показал неспособность Зеленского управлять государством

В критической ситуации нынешняя власть продемонстрировала полную неспособность управлять государством. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете, передает РБК-Украина.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления", - констатировала сопредседатель "Европейской солидарности".

Ирина Геращенко подчеркнула, что в то время, когда надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могло собраться на соответствующее заседание.

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы и был сбит украинский самолет", - также отметила она.

По ее мнению, все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики.

"Даже виновным хватило три дня для того, что же признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбивания Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", - отметила Ирина Геращенко.

Депутат подчеркнула, что очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должно быть другая международная реакция.

"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН по соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирана, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор Российская Федерация не признает и не дает никаких позиций по сбитого нашего авиалайнера.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - убеждена сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".