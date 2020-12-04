Геращенко: готовы уже завтра ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях

Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Принятый в пятницу парламентом Украины законопроект рабочей группы, восстанавливающий ответственность за неправдивое декларирование доходов, является компромиссным, однако "Европейская солидарность" готова вносить в него изменения и усиливать ответственность за ложь в декларациях.

Об этом заявила с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Политическая команда президента Петра Порошенко ввела электронное декларирование. Наша команда пять лет декларировалась и проходила полную проверку наших деклараций. Что же произошло, когда в стране наступил "интеллектуальный локдаун"? Сначала "Слуги" отложили введение деклараций в 2019 году на два месяца, потом при полном согласовании с Банковой, о чем говорит "архитектор" президента Зеленского Богдан, было принято это скандальное решение Конституционного суда. И сейчас Зеленский и его команда до последнего тянули кота за хвост, чтобы еще и этот год миллионы чиновников, в том числе присутствующие в этом зале "Слуги", избежали проверки деклараций ", - отметила Геращенко.

"Неприятие этого закона грозит потерей безвиза (с ЕС - ред). Потому что электронное декларирование это действительно одна из важных частей либерализации безвизового режима. Так же это грозит тем, что тысячи чиновников снова уйдут от ответственности ", - предостерегает она.

"Наша политическая команда в первый день после скандального решения Конституционного суда внесла ряд законопроектов о полном восстановлении уголовной ответственности. К сожалению, в этом сессионном зале не нашлось политической воли, чтобы даже рассмотреть их на комитете, даже вынести в сессионный зал. Поэтому мы как компромисс подписывали законопроект Разумкова и работали в рабочей группе для того, чтобы вернуть уголовную ответственность ", - отметила Геращенко.

Сопредседатель фракции отметила, что законопроект президента предусматривает недекларирование силовых структур, поэтому его нельзя поддерживать.

"Чтобы те, кто причастны к оборонному заказу, те, кто имеет коррупционные риски опять не декларировались. Поэтому, конечно, законопроект рабочей группы является компромиссным, а мы готовы завтра уже внести в него изменения и голосовать за усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях ", - резюмирует Геращенко.

Напомним, 4 декабря Верховная рада одобрила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование. За соответствующий законопроект №4460-д проголосовали 289 нардепов.