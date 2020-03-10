Геокадастр запускает онлайн-трансляции распоряжения сельхозземлями

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Первые онлайн-трансляции запустят уже 11 марта

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра запускает онлайн-трансляции заседаний по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что с 11 марта на сайтах региональных управлений Геокадастра в разделе "Онлайн-трансляция распоряжение землями с/х назначения" будут запущены первые прямые эфиры: Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Луганская и Черкасская области.

Трансляции будут проводиться, чтобы предоставить украинцам возможность быть в курсе решений территориальных органов службы. Также на сайте будет публиковаться график таких трансляций, который может меняться с учетом технических причин.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Ожидается, что в ближайшую пленарную неделю закон может быть проголосован.

При этом по данным опроса КМИС, если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее время, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия.