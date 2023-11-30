"Гент" – "Зоря": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Луганська "Зоря" в передостанньому турі групового етапу Ліги конференцій 2023/24 зустрінеться з бельгійським "Гентом" на виїзді.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Гент" – "Зоря" відбудеться 30 листопада. Поєдинок прийме арена "Артевелдестадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч "Гент" – "Зоря"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Вадим Шевякін.

Прогноз букмекерів на матч "Гент" – "Зоря"

Фахівці букмекерської контори Favbet назвала "буйволів" безумовним фаворитом двобою. На перемогу бельгійського гранда приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,22. Натомість на потенційний успіх луганців виставили захмарний кеф 14,00. Навіть нічия вдвічі вірогідніша з балом 7,40.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, підсумкові "нулі" запропоновані з неймовірним кефом 25,00. Персональні ж фанати нападника "Зорі" Едуардо Герреро вивчать варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з космічним коефіцієнтом 40,00.

Орієнтовні склади на матч "Гент" – "Зоря"

"Гент": Роф – Кандус, Ватанабе, Торунаріга – Самуаз, Кумс, Де Сарт, Гендельман – Хюльсагер – Гіфт, Куйперс

"Зоря": Турбаєвський – Данченко, Жордан, Батагов, Снурніцин –Горбач, Мічін, Мишньов, Нагнойний, Антюх – Герреро

Бронзовий призер УПЛ зобов'язаний перемагати, щоб зберегти шанси на продовження боротьби в єврокубках. "Зоря" набрала 4 пункти та суттєво відстала від "Маккабі" з Тель-Авіва (9 очок) і "Гента" (10). Друга команда квартету опиниться в 1/16 фіналу Ліги конференцій, перша – 1/8 фіналу.