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"Гент" – "Заря": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Гент, Четверг 30 ноября 2023 14:45
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"Гент" – "Заря": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: Луганский коллектив остался с теоретическими шансами на евровесну (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" в предпоследнем туре группового этапа Лиги конференций 2023/24 встретится с бельгийским "Гентом" на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Гент" – "Заря" состоится 30 ноября. Поединок примет арена "Артевелдестадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Гент" – "Заря"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Вадим Шевякин.

Прогноз букмекеров на матч "Гент" – "Заря"

Специалисты букмекерской конторы Favbet назвала "буйволов" безусловным фаворитом поединка. На победу бельгийского гранда принимают ставки со скромным коэффициентом 1,22. На потенциальный успех луганчан выставили заоблачный кэф 14,00. Даже ничья вдвое вероятнее с баллом 7,40.

&quot;Гент&quot; – &quot;Заря&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Любители пощекотать нервы могут заложиться на точный счет. К примеру, итоговые "нули" предложены с невероятным кэфом 25,00. Персональные же фанаты нападающего "Зари" Эдуардо Герреро изучат вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с космическим коэффициентом 40,00.

Ориентировочные составы на матч "Гент" – "Заря"

"Гент": Роф – Кандус, Ватанабе, Торунарига – Самуаз, Кумс, Де Сарт, Гендельман – Хюльсагер – Гифт, Куйперс

"Заря": Турбаевский – Данченко, Жордан, Батагов, Снурницын – Горбач, Мичин, Мышнев, Нагнойный, Антюх – Герреро

Бронзовый призер УПЛ обязан побеждать, чтобы сберечь шансы на продолжение борьбы в еврокубках. "Заря" набрала 4 пункта и существенно отстала от "Маккаби" из Тель-Авива (9 очков) и "Гента" (10). Вторая команда квартета окажется в 1/16 финала Лиги конференций, первая – 1/8 финала.

К слову, ранее "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

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