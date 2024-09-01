У Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника

У Британії продовжують навчати українських військових. Зокрема, майбутніх командирів взводів тренують штурмувати ворожі траншеї.
Передає РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ у Facebook.
Як повідомляється, українські воїни проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань: починаючи з етапу збору та аналізу розвідувальної інформації, а також підготовки та доведення бойового наказу.
"Від штурму окопів до зайняття кругової оборони після їх зачистки від противника - кожен крок важливий для забезпечення безпеки та ефективності дій на полі бою", - зазначили у Генштабі.
Крім того, військовослужбовці проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини, дій в урбанізованій місцевості тощо.
Значна частина часу присвячується плануванню, а саме: аналізу інформації, відданню бойових наказів та перенесенню планів на макет.
"Ці навички та знання є основною для ефективного командування та успішного виконання бойових завдань командирів", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ підкреслили, що командири взводів повинні вміти ефективно приймати рішення в бойових умовах.
"Навчання під керівництвом досвідчених інструкторів країн-партнерів допомагає їм розвивати всі необхідні навички", - повідомив Генеральний штаб.
Зазначимо, що підготовка українських бійців проходить під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії в межах операції "Інтерфлекс".
Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що британські інструктори вчать бійців ЗСУ в Британії долати смуги перешкод. Зокрема, виробляють силу та витривалість.
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