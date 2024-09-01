У Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника

Як повідомляється, українські воїни проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань: починаючи з етапу збору та аналізу розвідувальної інформації, а також підготовки та доведення бойового наказу.

"Від штурму окопів до зайняття кругової оборони після їх зачистки від противника - кожен крок важливий для забезпечення безпеки та ефективності дій на полі бою", - зазначили у Генштабі.

Крім того, військовослужбовці проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини, дій в урбанізованій місцевості тощо.

Значна частина часу присвячується плануванню, а саме: аналізу інформації, відданню бойових наказів та перенесенню планів на макет.

"Ці навички та знання є основною для ефективного командування та успішного виконання бойових завдань командирів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що командири взводів повинні вміти ефективно приймати рішення в бойових умовах.

"Навчання під керівництвом досвідчених інструкторів країн-партнерів допомагає їм розвивати всі необхідні навички", - повідомив Генеральний штаб.

Зазначимо, що підготовка українських бійців проходить під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії в межах операції "Інтерфлекс".