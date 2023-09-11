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В Генштабі дізнались про масштаби нової мобілізації в Росії

Фото: у Генштабі дізналися про масштаби нової мобілізації в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб", - йдеться в зведенні 11 вересня.

Як зазначають в Генштабі, цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни - мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати", - додали військові.

Мобілізація у Росії

Раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні. При цьому через контрнаступ українських сил Росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких тільки що мобілізували. Так, зокрема, відбувається на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію через втрати у війні проти України. Наприклад, щоб прискорити мобілізацію, у РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення., а також хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

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Мобілізація в Росії