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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на окончание 30-х суток войны

Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке в областях по состоянию на окончание 30-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению, и как изменилась ситуация на фронтах.

Об этом 26 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом в Генштабе обратили внимание на перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной - эти данные в настоящее время уточняются.

На Волынском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Остается вероятным привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к российской агрессии против Украины.

На Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения войск ВСУ в отдельных районах.

На Сиверском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удерживании ранее занятых рубежей, а также продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения украинских военных.

На Слобожанском направлении, в районе Сум, основные усилия оккупантов сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. В районе Харькова враг продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Также противник пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении войска РФ продолжают перегруппировку для возобновления наступательных действий, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Также в Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются проводить подготовку к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны.

В Харьковской области оккупанты ограничивают передвижения гражданского населения, устанавливая сеть блокпостов.

"Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что под Киевом оккупанты переехали своего командира из-за больших потерь.

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