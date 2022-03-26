В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на окончание 30-х суток войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке в областях по состоянию на окончание 30-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению, и как изменилась ситуация на фронтах.
Об этом 26 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом в Генштабе обратили внимание на перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной - эти данные в настоящее время уточняются.
На Волынском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Остается вероятным привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к российской агрессии против Украины.
На Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения войск ВСУ в отдельных районах.
На Сиверском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удерживании ранее занятых рубежей, а также продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения украинских военных.
На Слобожанском направлении, в районе Сум, основные усилия оккупантов сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. В районе Харькова враг продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Также противник пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.
На Донецком направлении войска РФ продолжают перегруппировку для возобновления наступательных действий, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.
Также в Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются проводить подготовку к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны.
В Харьковской области оккупанты ограничивают передвижения гражданского населения, устанавливая сеть блокпостов.
"Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии", - говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что под Киевом оккупанты переехали своего командира из-за больших потерь.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!