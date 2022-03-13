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В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских оккупантов за 17 дней войны

Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны. Более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 374,
  • боевых бронированных машин - 1226,
  • артиллерийских систем - 140,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
  • средства ПВО - 34,
  • самолетов - 74,
  • вертолетов - 86,
  • автомобильной техники - 600,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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