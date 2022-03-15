ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 20-й день войны

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 07:16
В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 20-й день войны Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на двадцатые сутки противостояния защитников Украины российскому вторжению, и об оперативной обстановке в разных областях.

Об этом 15 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны сегодня - без существенных изменений.

Группировки оккупационных войск значительных успехов на всех направлениях не имели. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

За сутки украинские ПВО сбили 4 вражеских вертолета, 1 самолет, а наш истребитель сбил крылатую ракету противника.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

По имеющейся информации, из-за проблем в населенных пунктах на временно оккупированных территориях ОРДЛО захватчики вынужденно приостановили мобилизацию рабочих коммунальной сферы, рассказали в Генштабе.

"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.

При попытке российских войск захватить Мариуполь военные ВСУ отразили атаки, нанеся оккупантам такие потери: около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и 1 БТР. После этого противник прекратил наступательные действия и отступил.

Кроме того, артиллерия и авиация ударили по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.

"По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники", - говорится в сводке.

Также потери понесли вражеские батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 19 дней Россия получила убитых больше, чем за две войны в Чечне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную