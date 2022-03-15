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У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на 20-й день війни

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Вівторок 15 березня 2022 07:16
У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на 20-й день війни Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на двадцяту добу протистояння захисників України російському вторгненню, і про оперативну обстановку в різних областях.

Про це 15 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що стан, положення і характер дій оборони сьогодні - без істотних змін.

Угруповання окупаційних військ значних успіхів на всіх напрямках не мали. Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

За добу українські ППО збили 4 ворожих вертольоти, 1 літак, а наш винищувач збив крилату ракету противника.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

За наявною інформацією, через проблеми в населених пунктах на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО загарбники вимушено призупинили мобілізацію робітників комунальної сфери, розповіли в Генштабі.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

При спробі російських військ захопити Маріуполь військові ЗСУ відбили атаки, та нанесли окупантам такі втрати: близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП і 1 БТР. Після цього противник припинив наступальні дії та відступив.

Крім того, артилерія та авіація вдарили по скупченню військової техніки і колонах ворога на маршрутах висування.

"За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у зведенні.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за 19 днів Росія отримала вбитих більше, ніж за дві війни в Чечні.

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