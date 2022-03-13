В Генштабе рассказали, как прошли семнадцатые сутки войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в областях на фронтах и об оперативной обстановке по состоянию на окончание 17-х суток противостояния защитников Украины российскому вторжению.
Об этом 13 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Противник занимается восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск, готовится к продолжению наступления на Полесском, Сиверском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.
На Волынском направлении оккупанты наступательных действий не производили. Военным руководством Беларусь была усилена охрана границы с Украиной.
"Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.
На Полесском направлении активные наступательные действия оккупанта также не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВСУ и возможных путей наступления. Враг продолжает налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Беларуси.
На Сиверском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.
На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе Изюма и в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска. После полученных в районе Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.
На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.
Также войска РФ не отказываются от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Все - безуспешно. Ищет слабые места в обороне ВСУ.
"В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи", - рассказали в Генштабе.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" и накрыли ударами из артиллерии.
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