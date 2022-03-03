В Генштабе рассказали об оперативной обстановке: как прошел седьмой день войны

Украинские военные продолжают оборону определенных рубежей и контратаковать и блокировать силы российских оккупантов по разным направлениям.

"Оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов", - отметили в Генштабе.

На Волынском направлении враг проводит демонстрационные действия вдоль нашей госграницы.

На Полесском направлении силы противника пытаются проводить наступательные действия в районе н.п. Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов.

"Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины", - говорится в сообщении.

На Сиверском направлении российские оккупанты, не преуспев в Чернигове, Нежине и Сумах, Лебедине и Ахтырке, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах н.п. Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая фактически потеряла боеспособность, перегруппируется и пытается наступать в направлении Броваров и Киева.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят наступательную операцию в районах н.п. Золочев, Харьков, Балаклея, пытаются продолжить наступление в направлении Лозовой, и "катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава".

На Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах н.п. Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Захватить Мариуполь и выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей противник не смог.

На Таврическом направлении войска РФ пытаются провести наступательную операцию. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, противник сосредоточил основные усилия на направлении Николаев - Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота РФ обстреливают гражданские корабли и продолжают захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах н.п. Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

ВСУ уничтожили российский малочисленный десант, который оккупанты высадили для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады спецназа ВС РФ в районе н.п. Баловное.

В акватории Черного моря фиксируют движение десантного отряда ЧФ РФ в составе 4 крупных десантных кораблей в сопровождении 3 ракетных катеров в направлении Одессы.