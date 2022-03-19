В Генштабе рассказали об обстановке на окончание 23-х суток войны

Отмечается, что на подступах к Николаеву противник был остановлен, однако частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - лишив на время Украину выхода к Азовскому морю.

На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий противник не совершает. Также войска РФ вынуждены перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытаются перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение.

Кроме того, противник не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева - проводит воздушную разведку с применением беспилотников.

На Сиверском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Враг продолжает частично блокировать Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяет БПЛА.

На Слобожанском направлении характер действий противника особо не изменился. Продолжаются попытки блокировки Сум и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории РФ 2 подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Луганском направлении интервенты пытаются установить контроль над Рубежным и Попасной, а также блокировать Северодонецк.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за Попасную.

В Донецком направлении оккупанты ведут боевые действия в районах н.п. Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма Мариуполя.

На Южнобужском направлении группировка российских войск осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций, настройке системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском на Криворожском направлениях.

Вооруженные Силы ВСУ сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Наносят арт- и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники.