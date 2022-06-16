В Генштабе раскрыли ближайшие планы оккупантов по Северодонецку
Российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.
"В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль города Северодонецк с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец", - сказал он.
По словам Громова, российские войска будут продолжать осуществлять массированные артудары по территории города для нанесения нам максимальных потерь в живой силе.
Кроме этого, противник также применяет реактивные системы залпового огня в тыловой зоне.
"В то же время не исключено, что противник будет пытаться преодолеть оборону наших войск в Метелкино и Сиротино с целью закрепиться по левому берегу реки", - добавил он.
По его словам, для недопущения таких действий захватчиков подразделения украинских защитников сведены в единую тактическую группу. Кроме того, сформированы дополнительные общевойсковые мобильные резервы и артиллеристский резерв. К тому же, налажено бесперебойное снабжение боеприпасов.
"Да, в настоящее время противником уничтожено 4 моста через Северский Донец, но нами проведены соответствующие мероприятия и определены основной и несколько запасных вариантов для обеспечения снабжения к защитникам Северодонецка", - отметил Громов.
Он подчеркнул, что Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонительной операции на Луганском направлении.
Напомним, оккупанты атакуют Луганскую область на девяти направлениях.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время российские войска могут атаковать Славянск.