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В Генштабе раскрыли ближайшие планы оккупантов по Северодонецку

Новина українською →
Северодонецк, Четверг 16 июня 2022 15:51
В Генштабе раскрыли ближайшие планы оккупантов по Северодонецку Фото: российские военные планируют продолжать штурм Северодонецка (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль города Северодонецк с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец", - сказал он.

По словам Громова, российские войска будут продолжать осуществлять массированные артудары по территории города для нанесения нам максимальных потерь в живой силе.

Кроме этого, противник также применяет реактивные системы залпового огня в тыловой зоне.

"В то же время не исключено, что противник будет пытаться преодолеть оборону наших войск в Метелкино и Сиротино с целью закрепиться по левому берегу реки", - добавил он.

По его словам, для недопущения таких действий захватчиков подразделения украинских защитников сведены в единую тактическую группу. Кроме того, сформированы дополнительные общевойсковые мобильные резервы и артиллеристский резерв. К тому же, налажено бесперебойное снабжение боеприпасов.

"Да, в настоящее время противником уничтожено 4 моста через Северский Донец, но нами проведены соответствующие мероприятия и определены основной и несколько запасных вариантов для обеспечения снабжения к защитникам Северодонецка", - отметил Громов.

Он подчеркнул, что Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонительной операции на Луганском направлении.

Напомним, оккупанты атакуют Луганскую область на девяти направлениях.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российские войска могут атаковать Славянск.

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Северодонецк Генштаб ВСУ
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