В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают российский "Панцирь-С1" (видео)

В Генеральном штабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.
Как известно, украинские военные активно применяют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". В Генштабе ВСУ показали их работу на фронте.
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