UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе назвали причины ракетных ударов РФ по гражданским

Фото: запуск ракеты (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Половина российских ракет, которые она применяет против Украины, производились еще в советское время. Из-за недостаточно высокой точности этих ракет страдает гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Целями противника остаются военные объекты, объекты критической инфраструктуры и промышленности, транспортные сети. В то же время, вследствие неизбирательного поражения существенных потерь несет гражданское население и гражданские объекты", - заявил он.

Громов отметил, что только за последнюю неделю гражданская инфраструктура становилась объектом поражения 68 раз.

"Несмотря на то, что полет самолетов типа ТУ22М3 в сторону государственной границы Украины нам удается обнаружить заранее, время полета ракеты к объекту поражения составляет считанные минуты. Поэтому времени на эвакуацию после пуска данной ракеты остается маловато. Не стоит пренебрегать воздушными тревогами, даже если кажется, что ракета летит не в вашу сторону", - добавил представитель Генштаба.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что Россия не сможет достаточно длительный срок массово обстреливать Украину ракетами. Интенсивность ударов может уменьшиться через один-два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный ударВойна в УкраинеАгрессия РФ