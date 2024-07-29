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Генштаб ЗСУ підтвердив удари по електропідстанціях у Курській області

Фото: українські воїни вдарили по підстанціях у Курській області (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники атакували кілька електропідстанцій у Курській області. Вони забезпечували функціонування залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

За інформацією Генштабу, є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

"Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", - уточнює військове командування.

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.

"Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу", - наголошується в повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 липня, увечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Зокрема, губернатор Курської області Олексій Смірнов заявляв про "12 збитих українських безпілотників". Водночас у мережі розповсюджували відео з "прильотами" у Солнцевському та Прістенському районах.

Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.

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