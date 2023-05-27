Генштаб уточнил количество потерь оккупантов за минувшие сутки
В связи с поступлением уточненных разведывательных данных, Генштаб откорректировал некоторые позиции общих потерь противника.
Об этом передает РБК-Украина, со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
"Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - подчеркнули в Генштабе.
Они сообщили, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.
"Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Спасибо за понимание", - добавили в штабе.
По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 206 200,
- танков – 3794 (-5) ед.
- боевых бронированных машин - 7449 (+7) ед.
- артиллерийских систем - 3414 (+8) ед.
- РСЗО - 574 (+2) ед.
- средства ПВО – 329,
- самолетов - 313 (+3) ед.
- вертолетов - 298 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49),
- крылатые ракеты - 1036 (+31) ед.
- корабли/катера - 18 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6183 (+11) ед.
- специальная техника – 449.
Потери РФ в Украине
По данным военного командования, Росармия в войне против нашего государства потеряла более 206 тысяч солдат, и только вчера ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.
Между тем РосСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантах состоит из 24 005 имен.
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