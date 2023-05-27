ua ru
Сб, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генштаб уточнил количество потерь оккупантов за минувшие сутки

Новина українською →
Украина, Суббота 27 мая 2023 19:54
Генштаб уточнил количество потерь оккупантов за минувшие сутки Фото: украинские военные (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

В связи с поступлением уточненных разведывательных данных, Генштаб откорректировал некоторые позиции общих потерь противника.

Об этом передает РБК-Украина, со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

"Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - подчеркнули в Генштабе.

Они сообщили, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.

"Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Спасибо за понимание", - добавили в штабе.

По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 206 200,
  • танков – 3794 (-5) ед.
  • боевых бронированных машин - 7449 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 3414 (+8) ед.
  • РСЗО - 574 (+2) ед.
  • средства ПВО – 329,
  • самолетов - 313 (+3) ед.
  • вертолетов - 298 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49),
  • крылатые ракеты - 1036 (+31) ед.
  • корабли/катера - 18 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6183 (+11) ед.
  • специальная техника – 449.

Потери РФ в Украине

По данным военного командования, Росармия в войне против нашего государства потеряла более 206 тысяч солдат, и только вчера ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.

Между тем РосСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантах состоит из 24 005 имен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром