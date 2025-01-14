Генштаб спростував інформацію про переведення авіатехніків Повітряних сил у піхоту

Що передувало

Сержант Віталій "Барт" Горжевський, який служить у 114 бригаді Повітряних сил ЗСУ, на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил ЗСУ, у якому повідомив про масові випадки переведення фахівців у піхоту.

"Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил ЗСУ, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога", - йдеться у зверненні військових.

Бійці повідомляють про телеграму стосовно переведення майже всіх техніків у піхоту. За словами військових, це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, котрий обслуговує літаки. Від кого з керівництва надійшла ця телеграма - не уточнюється.

За даними військових, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.

Реакція Генштабу

"Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується", - йдеться в повідомленні.

Натомість, як зазначили у Генштабі, Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.



"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", - зазначили в Генштабі.

Там також наголосили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.