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Генштаб сомневается в перспективе открытой военной агрессии РФ

Новости » Политика     25.11.2019 - 16:10
Генштаб сомневается в перспективе открытой военной агрессии РФ
Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)  

Хомчак считает, что открытая агрессия на сегодня не среди первых угроз

Российская Федерация вряд ли пойдет на открытую военную агрессию против Украины. Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, угрозы перед Украиной остаются прежними, так как Россия не отказалась планов вернуть Киев в сферу своего влияния.

"В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что может провести широкую агрессию, и начинают думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", - отметил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что прекращение аннексии Крыма и возвращение его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности.

Кроме того, он заявил, что возвращенные на прошлой неделе военные корабли были разграблены "российскими мародерами".

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